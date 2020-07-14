Великобритания переносит запуск 5G из-за запрета Huawei

В Великобритании власти требуют найти замену оборудованию Huawei для широкополосной передачи.

В Великобритании запретили местным мобильным операторам покупать у китайской компании Huawei оборудование для сетей 5G после 31 декабря, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.

Также операторов обязали удалить уже установленное оборудование Huawei до 2027 года.

Министр цифровизации Оливер Доуден отметил, что из-за этого введение 5G в стране придется отложить на год. Решение связано с санкциями, введенными Вашингтоном.

В США Huawei объявили угрозой национальной безопасности. Но санкции касаются только нового оборудования, и не повлияют на сети 2G, 3G и 4G.

Это было непростое решение, но оно является правильным для телекоммуникационных сетей Великобритании, для нашей национальной безопасности и нашей экономики, как сейчас, так и в долгосрочной перспективе, - заявил министр.

Новые ограничения коснутся также высокоскоростных сетей broadband. У операторов требуют найти замену оборудованию Huawei для широкополосной передачи. На это выделили два года - пока что единственным альтернативным поставщиком некоторого оборудования является финская Nokia, но власти не хотят полагаться только на нее.

При этом доход Huawei за первую половину 2020 года увеличился на 13,1% до 64,88 млрд, несмотря на санкции и пандемию.

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