В ЕС раскритиковали отказ в регистрации кандидатов на выборах в Беларуси
В ЕС также рассчитывают, что Беларусь будет уважать право граждан на мирные собрания, предшествующие выборам.
Отказ в регистрации кандидатов на президентских выборах в Беларуси ограничивает волеизъявление народа. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, передает zakon.kz со ссылкой на "Известия".
Исключение кандидатов ограничивает возможность для белорусского народа выражать свою волю, а также подрывает общую демократичность выборов. Отказав в регистрации Виктору Бабарико и Валерию Цепкало, белорусские власти не смогли обеспечить значимую политическую конкуренцию, — сказал Боррель.
В ЕС также рассчитывают, что Беларусь будет уважать право граждан на мирные собрания, предшествующие выборам.
Ранее в этот же день ЦИК Беларуси отказала экс-руководителю Белгазпромбанка Виктору Бабарико в регистрации кандидатом в президенты республики. Кроме того, аналогичное решение избиркома принято в отношении бывшего главы администрации Парка высоких технологий Валерия Цепкало.
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