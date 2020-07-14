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ЕС сократил "белый список" стран для открытия границ

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации из списка вычеркнули Сербию и Черногорию. Сейчас в списке безопасных остались 12 стран.

Фото : Getty Images14 июля 2020, 21:32

Евросоюз сократил список стран, с которыми можно открыть границы с 14 до 12, исключив из него Сербию и Черногорию. Соответствующее решение было принято во вторник, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что официальное решение должно быть опубликовано вечером.

Страны ЕС достигли взаимопонимания о необходимости исключить из списка Сербию и Черногорию в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации [там]. Официальное решение будет опубликовано вечером, - заявил неназванный источник.

По его словам, вторая редакция списка безопасных стран должна вступить в действие с 15 июля.

Кроме того, дипломат сообщил, что в настоящий момент в Брюсселе началась финальная встреча, на которой вторая редакция "белого списка" будет окончательно утверждена. По его словам, другие изменения списка "не получили необходимой поддержки". Таким образом финальная версия списка включает Канаду, Австралию, Новую Зеландию, Японию, Южную Корею, Таиланд, Алжир, Тунис, Марокко, Руанду, Грузию, Уругвай.

13 страной, с которой границы потенциально можно открыть, является Китай, однако в его отношении остается в силе требование взаимности - то есть Пекин должен синхронно открыть границы для государств ЕС, на что он пока пойти не готов.


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