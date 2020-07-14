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Роскосмос назвал сроки разработки ракеты "Ангара А5В"

30 июня стало известно, что Роскосмос рассмотрит вариант создания ракеты-носителя "Ангара-А5ВМ" с многоразовыми ступенями.

Фото : Роскосмос14 июля 2020, 21:55

Роскосмос планирует представить ракету повышенного тяжелого класса "Ангара А5В" не позднее 2025 года, передает zakon.kz со ссылкой на "Известия".

По итогам совещания в Воронеже [главой Роскосмоса] Дмитрием Рогозиным перед коллективом КБ Химавтоматики поставлена задача форсировать работы по созданию ракетных двигателей нового поколения на водороде и метане. Цель — разработка не позднее 2025 года ракеты повышенного тяжtлого класса "Ангара А5В", — сообщила госкорпорация в своем Twitter..

8 июля гендиректор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов рассказал о том, что в 2023 году планируется первый пуск тяжелой ракеты "Ангара-А5" с целью испытания нового двигателя РД-191, который будет использоваться для перспективного семейства ракет-носителей "Ангара".

Ранее, 30 июня стало известно, что Роскосмос рассмотрит вариант создания ракеты-носителя "Ангара-А5ВМ" с многоразовыми ступенями.


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