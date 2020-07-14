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На президента Кыргызстана подали заявление в прокуратуру из-за коронавируса

К ответственности также хотят привлечь нескольких высокопоставленных чиновников.

Фото : Vostock-photo14 июля 2020, 22:58

На президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова подали заявление о привлечении его к ответственности за сложившуюся эпидемиологическую ситуацию в стране, передает zakon.kz со ссылкой на kaktus.media.

Отмечается, что к ответственности также хотят привлечь ряд высокопоставленных чиновников

13 июля поступило заявление от гражданки Раушан Айткуловой о привлечении к ответственности президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова и других высокопоставленных чиновников за сложившуюся эпидемиологическую ситуацию в стране и ежедневные смерти. Заявление зарегистрировано в общем отделе прокуратуры, - значится в сообщении Гепрокуратуры страны.

Ранее журналистка и председательница фонда "Фатиха" Раушан Айткулова в социальной сети написала, что президента страны должны привлечь к уголовной ответственности, и начала сбор подписей за импичмент.

По ее словам, петицию подписали более 2,5 тыс. граждан.

По последним данным, в Кыргызстане зарегистрированы более 11,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, 149 человек скончались от инфекции, 4 995 человек излечились.


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