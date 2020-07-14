В ЗКО эвакуировали жителей поселка из-за лесного пожара

Пожар в Бударинском лесничестве произошел в результате сухого разряда молнии и осложнился сухой жаркой погоды.

Жителей поселка Коловертное в ЗКО эвакуировали из-за начавшегося пожара, передает zakon.kz.

Согласно информации КЧС региона, начавшийся ночью с 13 на 14 июля пожар на территории Бударинского лесничества Акжаикского района ЗКО в результате сильного ветра порывами до 18 м/с огонь перекинулся через реку Урал на окраину поселка Коловертное, расположенного в 10 км. от лесничества. В поселке всего 67 домов, проживает 141 человек. В результате пожара произошло возгорание двух домов и четырех хозяйственных построек. Жертв и пострадавших нет.

К тушению пожара из Атырау был привлечен вертолет МИ-884 АО "Казавиаспас" с водосливным устройством, посредством которого произведено 18 сбросов воды, общим объемом 90 тонн.

В тушении пожара было задействовано 93 человека, 11 единиц техники, из них: 60 сотрудников и 6 единиц техники Департамента по ЧС ЗКО, 8 работников и 2 единицы техники Центра медицины катастроф КЧС, 15 работников и 1 единица техники Бударинского лесничества, 10 человек и 2 единицы техники местных властей.

Принятыми мерами пожар локализован в 19.02. часов, предварительная площадь 16 га. Эвакуированные жители вернулись в дома. Двое жителей сгоревшего жилого дома разместились у родственников.

Силами Департамента по ЧС и лесничества производится дотушевание отдельных оставшихся очагов. По периметру пожара местными властями и лесничеством проведена опашка.

Пожар в Бударинском лесничестве произошел в результате сухого разряда молнии и осложнился сухой жаркой погоды с температурой

+33º С (4 класс пожарной опасности).

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