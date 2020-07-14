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На въезде в город Текели установили санитарный пост

Всего в Алматинской области за время эпидемии зарегистрировано 3 209 случаев заражения КВИ.

Фото : @taldykorganec.insta14 июля 2020, 23:43

На въезде в город Текели Алматинской области установили санитарный пост, передает zakon.kz.

Согласно сообщению Instagram-аккаунта @taldykorganec.insta, посты установлены по поручению акима области с целью усиления карантинного режима.

Всего в Алматинской области за время эпидемии зарегистрировано 3 209 случаев заражения КВИ.


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