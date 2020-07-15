Совбез ООН впервые провел встречу с начала пандемии

Заседание проводится не в зале Совета Безопасности, а в другом помещении, где есть возможности для соблюдения дистанции.

Представители государств Совбеза ООН собрались впервые на очную встречу за четыре месяца, заседание проходит в штаб-квартире организации, передает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".

Отмечается, что с начала пандемии - марта месяца, из-за угрозы коронавируса в Нью-Йорке все заседания СБ ООН проводились в формате видеоконференции.

При этом главный вход в здание ООН остается закрытым.

Перед заседанием постпред председательствующей в СБ ООН Германии Кристоф Хойсген пообщался с прессой. Постпред Франции Николя де Ривьер также пришел поздороваться с журналистами.

Нынешнее заседание проводится, вопреки традиции, не в зале Совета Безопасности, а в другом помещении, где возможностей для соблюдения дистанции больше. Постпреды и представители делегаций прибыли в Совбез в масках. Но в ходе заседания участники сняли маски.

Заседание впервые за несколько месяцев проходит при участии переводчиков.

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