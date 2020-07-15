Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Меркель заявила об отсутствии защиты ЕС со стороны США

Европейцам придется самим искать способ себя защитить, считает представитель Германии.

Фото : пресс-служба Кремля15 июля 2020, 00:46

Канцлер Германии Ангела Меркель сделала резонансное заявление во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Баварии Маркусом Зедером. По мнению главы Германии, Европе больше не стоит надеяться на защиту со стороны США, передает zakon.kz со ссылкой на ФАН.

Политик обратила внимание на тот факт, что спустя 30 лет после окончания холодной войны мир серьезно изменился. Если ранее защита Европы Штатами была чем-то привычным и несомненным, то теперь ситуация совсем иная.

Европейцам придется самим искать способ себя защитить, считает представитель Германии. Им нужно найти ответ, и он должен заключаться не в единоличных действиях национальных государств, а в совместной работе европейцев над решением проблемы.

Ответ должен быть в многостороннем союзе, и ЕС — такой многосторонний союз, – объяснила канцлер.

Подобные заявления со стороны Меркель однозначно связаны с новостями о том, что США решили вывести часть военнослужащих с территории Германии. Американцы не планировали покидать Европу, а лишь стремились перебросить часть войск в соседнюю Польшу, однако этот шаг, судя по всему, серьезно испортил отношения между бывшими союзниками.

Говоря об отношениях США и Европы не стоит забывать о том, что на мировой политической арене присутствует еще и РФ. Как сообщалось ранее, противоречия с Вашингтоном толкают Берлин на сближение с Москвой.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты