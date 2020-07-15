В США считают, что соглашение ОПЕК+ принесло стабильность на рынки

Министр энергетики страны Дэн Бруйетт отметил, что оно также обеспечило защиту американских нефтепроизводителей

Соглашение ОПЕК+ по сокращению объемов добычи нефти принесло стабильность на энергетические рынки и обеспечило защиту американских нефтепроизводителей. Такое мнение выразил во вторник министр энергетики Соединенных Штатов Дэн Бруйетт, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Президент способствовал достижению соглашения между Саудовской Аравией и Россией <...> на условиях, выгодных для нашей страны. Будучи крупнейшим производителем и потребителем энергии в мире, [действуя] с позиции силы и авторитета, мы смогли привлечь другие страны, и последовавшее соглашение принесло стабильность на энергетические рынки и помогло защитить американских производителей энергии, - говорится в письменном вступительном слове министра к слушаниям в одном из подкомитетов комитета по энергетике и торговле Палаты представителей Конгресса США.

Соглашение стран ОПЕК+ вступило в силу 1 мая, оно предполагает сокращение добычи нефти странами альянса на 9,7 млн баррелей в сутки (б/с) в течение мая - июля. Россия и Саудовская Аравия, согласно договоренностям, сократят добычу нефти на равные доли - 2,5 млн б/с от базового уровня в 11 млн б/с. Договоренности будут действовать два года, но с августа по декабрь 2020 года под сокращение в рамках альянса уже попадает 7,7 млн б/с, а с января 2021 года до конца апреля 2022 года - 5,8 млн б/с. Параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 года.

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