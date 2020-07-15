Жаркая погода без осадков сохранится в Казахстане 15 июля

Лишь на западе и востоке РК под влиянием атмосферных фронтальных разделов местами пройдут дожди с грозами, на западе возможен град.

Большая часть республики по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона – сохранится жаркая погода без осадков, сообщает zakon.kz.

Лишь на западе и востоке РК под влиянием атмосферных фронтальных разделов местами пройдут дожди с грозами, на западе возможен град. Местами ожидается усиление ветра, на юге и западе – с пыльной бурей, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Кызылординской области ночью местами, днем на большей части усилится ветер 15-23 м/с, местами с пыльной бурей. В Западно-Казахстанской области местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, шквал, возможен град.

В Жамбылской, Туркестанской, Мангистауской областях местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с.

В Карагандинской области местами усилится ветер 15-23 м/с, днем в Атырауской, Актюбинской областях до 18 м/с.

Днем в Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, на юге Карагандинской областей ожидается сильная жара, в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях сохранится сильная, местами очень сильная жара.

В Атырауской, местами в Западно-Казахстанской, Кызылординской, Карагандинской, Жамбылской, Алматинской, на юге Актюбинской, на юго-востоке Туркестанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 28°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 27°, преимущественно ясно.

Прогноз погоды на 15 июля.

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