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Трамп подписал законопроект о санкциях против Китая из-за ситуации в Гонконге

Также американский лидер подписал указ, который предполагает отмену торгово-экономических преференций для Гонконга.

Фото : phototass415 июля 2020, 06:44

Президент США Дональд Трамп сообщил о том, что подписал законопроект о санкциях против Китая в связи с ситуацией в Гонконге, а также исполнительный указ об отмене торгово-экономических преференций США для этого специального административного района КНР, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Закон предполагает введение ограничений в отношении компаний и отдельных людей, участвовавших в разработке и принятии закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.

Также президент подписал исполнительный указ, лишающий специальный административный район особого статуса.

К Гонконгу теперь будет такое же отношение, как и к материковому Китаю, — отметил президент.

Он пояснил, что это означает отмену специальных привилегий, особого отношения в экономической сфере и экспорта технологий особой важности.



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