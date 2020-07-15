Пассажирский поезд столкнулся с грузовым в Чехии
Идет расследование причин аварии.
Фото : RT15 июля 2020, 07:31
Пассажирский и грузовой поезда столкнулись недалеко от чешской столицы Праги, десятки пассажиров получили ранения, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
Чешская железнодорожная инспекция заявила, что авария произошла недалеко от станции Чески-Брод к востоку от Праги вскоре после 21.30 (03.30 по нрст), - пишет агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти.
Отмечается, что пассажирский поезд врезался в стоящий грузовой поезд.
Региональная служба спасения заявила, что до 60 пассажиров могут быть ранены, пишет агентство. Пострадавшие доставлены в близлежащие больницы.
Железнодорожное агентство Чехии заявило, что основные пути, связывающие столицу с восточной частью страны, будут закрыты до утра среды.
Идет расследование причин аварии.
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