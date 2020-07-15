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Пассажирский поезд столкнулся с грузовым в Чехии

Идет расследование причин аварии.

Фото : RT15 июля 2020, 07:31

Пассажирский и грузовой поезда столкнулись недалеко от чешской столицы Праги, десятки пассажиров получили ранения, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Чешская железнодорожная инспекция заявила, что авария произошла недалеко от станции Чески-Брод к востоку от Праги вскоре после 21.30 (03.30 по нрст), - пишет агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что пассажирский поезд врезался в стоящий грузовой поезд.

Региональная служба спасения заявила, что до 60 пассажиров могут быть ранены, пишет агентство. Пострадавшие доставлены в близлежащие больницы.

Железнодорожное агентство Чехии заявило, что основные пути, связывающие столицу с восточной частью страны, будут закрыты до утра среды.

Идет расследование причин аварии.


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