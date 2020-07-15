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Американская компания будет добывать воду из воздуха Аравийской пустыни

Гидропанели будут поглощать пар из воздуха пустыни и извлекать из него влагу с помощью солнечной энергии.

Фото : Zero mass water15 июля 2020, 08:50

Американская компания из Аризоны Zero Mass Water вместо бурения скважин станет добывать питьевую воду из воздуха пустыни, сообщает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru.

Разливать ее планируют по бутылкам в 20 километрах от Дубая, завод будет работать на солнечной энергии, а бутылки и крышки пригодны для вторичной переработки. Пока проект находится в стадии строительства, - пишет Bloomberg.

Изначально компания сможет производить до 2,3 миллиона литров в год. Завод будет запущен с 1250 гидропанелями, каждая из которых стоит 2500 долларов. Они поглощают пар из воздуха пустыни и извлекают из него влагу с помощью солнечной энергии. Хотя панели могут работать практически везде, где светит солнце, жаркий и влажный климат Дубая подходит лучше всего.

Такая технология дороже, чем опреснение, поэтому Zero Mass Water будет примерно в той же ценовой категории, что и элитные бренды, такие как Evian и Fiji. Они стоят около 2,72 доллара за литр. Подобный проект может стать примером для других стран с засушливым климатом, которые сталкиваются с проблемами при производстве воды.


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