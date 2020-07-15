Более 38 тысяч казахстанцев излечились от коронавируса

Всего в стране выздоровели 38 008 человек.

В Казахстане еще 2097 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султан - 301,

в городе Алматы - 255,

в городе Шымкент - 239,

в Акмолинская области - 54,

в Актюбинской области - 254,

в Алматинской области - 90,

в Атырауской области - 283,

в Восточно-Казахстанской области - 192,

в Жамбылской области - 42

в Западно-Казахстанской области - 54,

в Карагандинской области - 85,

в Костанайской области - 8,

в Кызылординской области - 99,

в Мангистауской области - 76,

в Павлодарской области -14,

в Северо-Казахстанской области - 32,

в Туркестанской области - 19.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 38 008.

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