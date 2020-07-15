Более 38 тысяч казахстанцев излечились от коронавируса
Всего в стране выздоровели 38 008 человек.
Фото : Depositphotos15 июля 2020, 09:33
В Казахстане еще 2097 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.
В разрезе регионов:
в городе Нур-Султан - 301,
в городе Алматы - 255,
в городе Шымкент - 239,
в Акмолинская области - 54,
в Актюбинской области - 254,
в Алматинской области - 90,
в Атырауской области - 283,
в Восточно-Казахстанской области - 192,
в Жамбылской области - 42
в Западно-Казахстанской области - 54,
в Карагандинской области - 85,
в Костанайской области - 8,
в Кызылординской области - 99,
в Мангистауской области - 76,
в Павлодарской области -14,
в Северо-Казахстанской области - 32,
в Туркестанской области - 19.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 38 008.
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