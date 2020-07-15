Превышений ПДК в Атырау не зафиксировано

Аварийных ситуаций и нарушений технологического режима в июле месяце не было - пресс-служба ТОО "АНПЗ".

В последнее время общественность Атырау в социальных сетях высказывает обеспокоенность по поводу ухудшения качества атмосферного воздуха, сообщает zakon.kz.

По мнению жителей города, в вечернее и ночное время в воздухе ощущается запах нефтехимических соединений. Большинство склоняется к тому, что этот запах идет со стороны Атырауского НПЗ.

В ТОО "АНПЗ" действуют четыре автоматических станции контроля качества атмосферного воздуха, которые расположены на границах санитарно-защитной зоны завода (СЗЗ). Данными автоматическими станциями ведутся круглосуточные наблюдения за содержанием загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, в том числе сероводорода. Данные автоматических станций ежедневно выкладываются на сайт ТОО "АНПЗ", к которому имеет доступ РГП "Казгидромет".

На указанных автоматических станциях 8 и 9 июля текущего года превышений предельно-допустимой концентрации содержания сероводорода на границах СЗЗ со стороны завода не зафиксировано.

Тем временем, на нефтеперерабатывающем предприятии пояснили, что с 1 по 8 июля текущего года на заводе произведена поэтапная остановка 15 технологических установок, которые находятся на плановом ремонте. В рабочем режиме находятся 8 технологических установок. Переработка нефти снижена с 14 300 тыс. до 6 тыс. тонн.

Аварийных ситуаций и нарушений технологического режима, которые могли бы вызвать выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, в июле месяце не было. Функционирующие установки работают на заданных режимах с выпуском компонентов и нефтепродуктов соответствующего качества, - сообщила пресс-служба ТОО "АНПЗ".

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