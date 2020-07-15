Минобороны меняет формат боевой подготовки войск в условиях пандемии

Министр поручил провести лагерные сборы в виде полевых занятий вблизи пунктов постоянной дислокации, без выезда на полигоны.

На аппаратном совещании в министерстве обороны обсудили вопросы боеготовности и боевой подготовки войск, участия военных в борьбе с коронавирусом, проведения призыва на срочную службу, передает zakon.kz.

Было решено продолжить в полном объеме боевую учебу в соответствии с утвержденными планами и со строгим соблюдением карантинных мер.

О состоянии дел в войсках, выполнении планов подготовки и обучения личного состава доложили главнокомандующие видами и командующие региональными командованиями и родами войск.

Как отмечалось, военнослужащие Десантно-штурмовых войск с 6 по 10 июля совершили более 800 прыжков с парашютом, из них 64 – ночью. В войсках проводятся тактико-специальные учения, продолжается подготовка по специальностям.

В Силах воздушной обороны осуществляются мероприятия по приему авиационной техники после ремонта и модернизации, с молодым летным составом проводятся плановые учебно-тренировочные полеты для обучения и совершенствования летных навыков.

С разведывательными подразделениями, подразделениями противовоздушной обороны и артиллерийскими будут проведены лагерные сборы. Обычно они проходят по региональному принципу, когда войска региона совершают многокилометровые пешие марши, выходы военной техники и сосредотачиваются на заданном полигоне.

В Минобороны подчеркнули, что в условиях сложной эпидемиологической обстановки вынужденной мерой стало изменение данного формата подготовки войск. Министр поручил провести лагерные сборы в виде полевых занятий вблизи пунктов постоянной дислокации, без выезда на полигоны.

Главнокомандующим и командующим войсками дано указание обеспечить всесторонний контроль проводимых занятий, разработать и лично утвердить программы занятий с указанием целей и конкретных конечных результатов.

Одна из форм боевой учебы войск – Армейские международные игры. Это не просто соревнования, а элемент подготовки армии, усиления ее боеспособности. В ходе тренировок и соревнований военнослужащие повышают мастерство, осваивают разнообразное вооружение и военную технику, демонстрируют уровень подготовки армии, обмениваются опытом, имея возможность поучиться у других. Масштабные международные военные состязания также способствуют укреплению военно-политических связей.

В Вооруженных Силах продолжается плановая подготовка команд. Как подчеркнул министр, важно учесть и соблюсти санитарно-противоэпидемические меры и требования стран-соорганизаторов игр. Действуют строгие медицинские требования по карантину и тестированию участников. Все конкурсы и размещение – на открытом воздухе, вдали от населенных пунктов.

Как отмечалось, участие в армейских играх не более опасно, чем участие в параде. Ежегодно состав участников обновляется. Команды формируются из новичков, как того требуют конкурсные правила. Глава оборонного ведомства дал установку повысить результативность подготовки команд, мотивировать участников на достижение высоких показателей в одиночном и командном зачетах.

Традиционно несколько конкурсов АрМИ-2020 запланированы на территории Казахстана – на полигонах Гвардейского гарнизона. Вместе с тем окончательное решение об участии в АрМИ-2020 будет принято исходя из эпидемиологической ситуации.

Вооруженные Силы возобновили оказание помощи местным исполнительным органам и органам ЧС по дезинфекции.

В частности, в Атырау выделен личный состав военнослужащих и необходимое оборудование. Дезинфекционные работы начинаются также в Акмолинском, Таразском, Шымкентском и Кызылординском гарнизонах.

Группа врачей военного лазарета Караганды участвует в борьбе с коронавирусом совсместно с гражданскими специалистами. Глава региона выразил благодарность военным медикам за оказываемую помощь, которая так необходима в трудное время.

По информации Минобороны, в соответствии с установленными сроками проходит призыв граждан на срочную воинскую службу. Комплектуются воинские части Вооруженных Сил.

В качестве дополнительной меры по обеспечению безопасности здоровья молодого пополнения дано указание проработать с АО «НК «Казахстан темир жолы» возможность выделения отдельного железнодорожного вагона для отправки призывников к местам службы.

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