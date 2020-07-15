Житель ЗКО застрелился из-за кредита

Изъята предсмертная записка с просьбой в его смерти никого не винить.

Тело мужчины было обнаружено 11 июля на даче в Чапаевском сельском округе, сообщает zakon.kz.

По информации портала "Мой ГОРОД", сельчанин выстрелил себе в сердце из обреза охотничьего ружья марки ИЖ 12 калибра.

Труп направлен в СМЭ Уральска. Изъята предсмертная записка с просьбой в его смерти никого не винить. Из содержания записки следует, что он пошел на такой шаг от безысходности, невозможности погашения кредита, - говорится в сообщении.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО подтвердили, что на даче произошло самоубийство.

11 июля вблизи п.Чапаево, у себя в дачном домике покончил жизнь самоубийством мужчина 1978 года рождения. С места происшествия изъята предсмертная записка. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст.105 УК РК "Доведение до самоубийства", - сообщили в пресс-службе полиции.

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