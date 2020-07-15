Первые результаты испытаний вакцины от коронавируса раскрыли в США

27 июля начнется третий этап испытаний, в котором примут участие 30 тысяч участников в 87 местах.

Экспериментальная вакцина против COVID-19, которую разрабатывает американская компания Moderna, показала сильный иммунный ответ на ранней стадии исследования, передает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

В исследовании приняли участие 45 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет в Сиэтле и Университете Эмори в Джорджии. Участникам эксперимента ввели три уровня дозы вакцины Moderna в 25, 100 и 250 микрограммов. Некоторые антитела появились после одной дозы вакцины, однако через четыре недели потребовалось введение второй дозы. После этого вакцина вызвала сильный иммунный ответ у всех добровольцев. Отмечается, что наибольшее число антител было выработано у участников группы с наименьшей дозировкой вакцины.

Самыми частыми регистрируемыми побочными явлениями после введения второй вакцинации были усталость, озноб, головная боль и болезненность мышц. Они проявлялись у половины испытуемых в легкой или умеренной степени и быстро проходили.

По словам генерального директора компании Стефана Банселя, результаты оказались обнадеживающими и представляют собой важный шаг вперед в клинической разработке mRNA-1273.

27 июля Moderna планирует приступить к третьему этапу испытаний, в котором примут участие 30 тысяч участников в 87 местах.

В начале июля генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что в мире разрабатывается 141 вакцина против коронавируса. Ведущих кандидатов на разработку препаратов от успешного завершения отделяют месяцы. Разработки англо-шведской компании AstraZeneca и американской Moderna — одни из лидирующих кандидатов среди 15 вакцин от COVID-19, которые находятся в стадии тестировании на людях.

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