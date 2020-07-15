Около 3 млрд тенге на борьбу с COVID-19 выделяют в Алматинской области

Сейчас главное здоровье жителей региона - Баталов.

В Алматинской области приобретут 150 ИВЛ и кислородных концентраторов. Об этом стало известно на внеочередной 59 сессии маслихата, где рассматривался вопрос уточнения областного бюджета на 2020-2022 годы. Аким области взял под личный контроль этот вопрос, передает zakon.kz.

По словам акима Алматинской области Амандыка Баталова, сейчас главное здоровье жителей региона. Поэтому проводятся все необходимые меры по борьбе с коронавирусом. Закупаются специальная техника и все необходимые лекарства. В общей сумме из бюджета на борьбу с ковидом выделено 3 миллиарда тенге. Из них 500 миллионов тенге на покупку лекарств, 2 миллиарда тенге (из них 700 миллионов выделят дополнительно из резерва) на приобретение ИВЛ и кислородных концентраторов, а также выделят 400 миллионов тенге на КТ и другие аппараты которые сейчас жизненно необходимые.

Кроме того, с участием консультантов из России, а также с участием заместителей акима г.Алматы Бабакумаров Е.Ж. и Алматинской области Байжуманов Б.К состоялся объезд больниц в Карайсайском,Илийском , Енбекшиказахском и г. Талгар. В ходе рабочей поездки они ознакомились со всеми проводимыми мероприятиями против коронавируса.

Побеседовали c анестезиологоми - реаниматологами, инфекционистами, пульмонологами, кардиологами, терапевтами, специалистами КТ, лаборантами, специалистами скорой помощи, с медсестрами. Российские специалисты ознакомились со сложившийся ситуаций в больницах,поделились опытом, а также пожелали здоровья всем пациентам и персоналу. Стоит отметить, приехали 30 специалистов, из них пятеро остаются в Алматинской области на длительный период. Они будут прилагать все усилия для спасения человеческих жизней.

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