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Скончался один из первых членов Центризбиркома Казахстана

Он стоял у истоков формирования электоральной системы независимого Казахстана

Фото : ЦИК РК15 июля 2020, 11:33

14 июля на 70 году ушел из жизни один из первых членов Центральной избирательной комиссии Казахстана Фоос Владимир Карлович, передает zakon.kz.

По сообщению ЦИК, Владимир Карлович стоял у истоков формирования электоральной системы независимого Казахстана, посвятив работе в Центральной избирательной комиссии свыше 20 лет.

Для всех, кто работает в избирательной системе, Владимир Карлович – это легенда и человек-эпоха. В работе его всегда отличал высочайший уровень профессионализма и глубокое понимание деталей организации избирательного процесса. Коллеги с признанием отмечают колоссальный вклад Владимира Карловича в развитие методологии и практики организации избирательного процесса. Даже находясь на заслуженном отдыхе, Владимир Карлович оставался добрым другом и мудрым наставником, щедро делился бесценным опытом и профессиональными знаниями. Скоропостижный уход Владимира Карловича – это тяжелая и невосполнимая утрата для всех нас, - сообщили в ЦИК.

Его отличали такие особые человеческие качества как добропорядочность, отзывчивость и скромность, неизменное жизнелюбие и оптимизм.

Коллектив Центральной избирательной комиссии глубоко скорбит о безременной утрате и выражает глубокие соболезнования родным и близким. Светлая память о Владимире Карловиче навсегда останется в наших сердцах.


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