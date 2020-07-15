Сбытчики лекарств из-под полы: в Нур-Султане провели рейды

По каждому выявленному факту будет дана правовая оценка в соответствии с действующим законодательством.

В ходе проведенного рейда по выявлению незаконной реализации медицинских препаратов, столичными полицейскими задержаны очередные сбытчики лекарств и медицинских изделий, в том числе китайского производства, передает zakon.kz.

В столице по улице Орынбор задержана автомашина Volkswagen, в ходе осмотра которой изъято 165 упаковок с капсулами китайского производства "Lianhua".

Данный препарат не имеет разрешительных документов на реализацию и использование на территории Республики Казахстан. Задержанный местный житель признался, что приобрёл препараты на одном из сайтов и пытался их реализовать на территории города. В настоящее время устанавливается происхождение данных лекарственных средств, - отметили в Департаменте полиции Нур-Султана.

Во втором случае по улице Янушкевича задержан 33-х летний житель города при попытке реализовать дефицитные лекарственные средства "Парацетамол", "Ингавирин", "Дексаметазон", "Цефтриаксон", "Лидокаин", "Эуфилин", "Сумамед", "Ципролет".

В третьем случае сотрудники столичной полиции изъяли из незаконного оборота 6.500 масок.

С начала проведения рейдов сотрудниками Департамента полиции выявлено 38 фактов незаконной торговли медицинскими препаратами и средствами защиты: лекарств – 4 557 упаковок, маски 239 600 штук, а также градусники, защитные халаты, костюмы, перчатки, медицинские шапочки, очки, антисептические средства и иные медицинские изделия. Общая сумма изъятых медицинских препаратов и средств защиты составила 16 825 985 тенге, - пояснили полицейские.

По каждому выявленному факту будет дана правовая оценка в соответствии с действующим законодательством.

Жителей столицы просят обратиться в Департамент полиции г. Нур-Султана по телефонам: 8 (7172) 71-62-91, 71-63-35, whatsapp 8-747-620-57-93, либо "102", если им стали известны факты незаконной продажи лекарственных средств.

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