Минздрав: Снижать уровень негатива в соцсетях – не значит контролировать СМИ

Речь шла об усилении разъяснительной работы, а не для того, чтобы нарисовать рейтинги и как-то фильтровать СМИ - Бюрабекова.

Минздрав будет снижать уровень негативного восприятия населения мер по борьбе с COVID-19 с помощью разъяснительной работы. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказала вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова, сообщает корреспондент zakon.kz.

Ранее министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что уровень негативных материалов в социальных сетях должен снизиться до 10% и поручил акиматам проводить информационно-разъяснительную работу.

Я думаю, что речь не шла о том, чтобы фильтровать СМИ, - сказала Бюрабекова объясняя, что имел ввиду министр. - Как раз акцент делался на проведении разъяснительной работы среди населения, среди пациентов, так как на самом деле информационная работа проводилась недостаточно, что привело к жалобам, в том числе, в социальных сетях, которые мы видим и анализируем. И понимаем, что некоторые вопросы можно было снять на уровне первичной медорганизации, если бы правильно проводилась разъяснительная работа. Речь шла именно об этом, об усилении разъяснительной работы, а не для того, чтобы нарисовать рейтинги и как-то фильтровать СМИ.

По ее мнению, разъяснительная работа способна снять ажиотаж вокруг коронавируса, доступности лекарственных средств в розничной сети.

Разъяснительная работа позволит правильно ориентировать пациентов как себя вести в случае, если у него появились признаки коронавирусной инфекции, - заключила она.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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