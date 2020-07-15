Невыносимый запах в морге Уральска: депутат выяснила причины

Были обнаружены вовремя не захороненные тела.

Жители Уральска, которые пришли за телами умерших родственников в местный морг, пожаловались на ужасный запах из морга. Люди утверждали, что это происходит из-за сломанного холодильного оборудования. С просьбой разобраться они обратились в том числе к депутату Мажилиса Снежане Имашевой, которая в рамках общественного мониторинга выяснила истинную причину зловонного запаха, передает zakon.kz.

Итогами своего расследования Снежана Имашева поделилась на своей странице в Facebook.

Как стало известно депутату от заместителя министра юстиции РК Алмата Мадалиева, запах в морге стоит не из-за поломанного оборудования, а из-за двух невостребованных тел, которые своевременно не были захоронены акиматом Уральска. Директор Института О. Дюсенбаев, в свою очередь, пояснил депутату, что услуги по захоронению невостребованных выполняет по договору АО "Талап", однако, срок действия договора истек, поэтому эти тела по сей день остаются незахороненными, хотя Институт направил нужные заявки на захоронение в адрес АО "Талап" уже давно. При этом, депутата заверили, что оборудование, вышедшее из строя, сейчас ремонтируется.

Представитель АО Талап Е. Кучер пояснила депутату, что действительно АО "Талап" занимается захоронением невостребованных тел умерших, в рамках тендера на оказание подобных услуг, который был выигран ими в марте текущего года на сумму 1 млн 399 тысяч, но деньги выделенные на эти услуги закончились, так как помимо невостребованных тел они стали хоронить умерших от Ковид-19 (по поручению оперативного штаба города, это оговорено договором).

Объем услуг резко возрос, последний акт на заявленную сумму был подписан 10 июля. Но несмотря на это, они продолжают оказывать услуги, и в захоронениях невостребованных тел не отказывают (Всего захоронено 21 невостребованных, 29 умерших от Ковид-19). По действующим правилам заявки на захоронение должны подаваться по истечении 10 дней, как тело осталось невостребованным. Все что нужно это своевременная заявка. Но заявка от Института поступила только сегодня, 14 июля в 12:35. К слову, умершие поступили в морг в июне (справки о смерти от 16.062020 и 26.06.2020). Сегодня же эти тела были вывезены АО Талап, - сообщила Снежана Имашева.

Депутат Мажилиса констатировала, что причиной возникновения проблемы стал человеческий фактор.

Вот так, очередной пример нерасторопности ответственных лиц, ни в коем случае не признающих свою вину, готовых при первом удобном случае взвалить ее на кого угодно становится причиной проблем для обычного человека, - заключила Снежана Имашева.

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