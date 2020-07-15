По данным вице-министра здравоохранения, закуп единого дистрибьютора на 50% состоит из препаратов и медизделий отечественного производства.

Почему в Казахстане не закупают лекарства у отечественных производителей, рассказала вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова, передает корреспондент zakon.kz.

На сегодняшний день, к сожалению, рынок Казахстана является импортозависимым. В целом, если брать полностью фармацевтический рынок, то доля отечественных производителей составляет 13%. Если брать структуру госзакупа, что осуществляется единым дистрибьютором, то как раз-таки была создана компания для поддержки отечественных производителей, и, путем заключения долгосрочных договоров на 10 лет, объем закупа у отечественных производителей единым дистрибьютором увеличился в несколько раз, - сказала Людмила Бюрабекова на брифинге в СЦК.

По ее словам, на сегодняшний день номенклатура единого дистрибьютора на 50% состоит из препаратов и медизделий отечественного производства.

Сейчас они (отечественные производители - прим.) подтверждают, что работают в две, три смены, чтобы обеспечить поставки единому дистрибьютору тех препаратов, которые заключены в долгосрочных договорах, а также покрыть потребность рынка розничной сети. Например, компания "Santo" произведет антибиотики и поставит в розничную сеть в ближайшее время. Компания "Нобел" еженедельно поставляет в розничную сеть около 40 тысяч упаковок "азитромицина". То есть отечественные производители стараются наполнить рынок и работают практически в круглосуточном режиме, - пояснила вице-министр.

Она подчеркнула, что в рамках закупа единым дистрибьютором у отечественных производителей были приобретены лекарственные средства на сумму 59,8 млрд тенге, у импортных - на 154,3 млрд тенге.

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