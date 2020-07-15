Большой эму укусил президента Бразилии на карантине

Жаир Болсонару сдал положительный тест на коронавирус.

Президент Бразилии Жаир Болсонару пожаловался на "ужасную" самоизоляцию. Он находится на карантине в президентской резиденции в Паласио-да-Альворада, передает zakon.kz со ссылкой на New York Post.

Я не выношу этой рутины дома, это ужасно. Чувствую себя очень хорошо, надеюсь вернуться к работе завтра, - сказал лидер Бразилии.

Бразильские СМИ также запечатлели прогулку президента возле резиденции, где он кормил животных и его укусил эму. Судя по всему, укус был болезненным - на фотографиях видно, как Болсонару трясет рукой.

bolsonaro tentando alimentar uma ema e sendo bicado pic.twitter.com/jMT9gd3MeM — muriel (@pedromuriel) July 14, 2020

Бразилия в настоящее время является второй страной, наиболее пострадавшей от коронавируса, после США, с 1,8 миллионами подтвержденных случаев заболевания и более чем 72 000 смертельных случаев.

Президента широко критиковали за то, что он не справился с кризисом.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!