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Большой эму укусил президента Бразилии на карантине

Жаир Болсонару сдал положительный тест на коронавирус.

Фото : Twitter15 июля 2020, 12:43

Президент Бразилии Жаир Болсонару пожаловался на "ужасную" самоизоляцию. Он находится на карантине в президентской резиденции в Паласио-да-Альворада, передает zakon.kz со ссылкой на New York Post.

Я не выношу этой рутины дома, это ужасно. Чувствую себя очень хорошо, надеюсь вернуться к работе завтра, - сказал лидер Бразилии.

Бразильские СМИ также запечатлели прогулку президента возле резиденции, где он кормил животных и его укусил эму. Судя по всему, укус был болезненным - на фотографиях видно, как Болсонару трясет рукой.

Бразилия в настоящее время является второй страной, наиболее пострадавшей от коронавируса, после США, с 1,8 миллионами подтвержденных случаев заболевания и более чем 72 000 смертельных случаев.

Президента широко критиковали за то, что он не справился с кризисом.


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