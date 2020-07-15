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Казахстан продлил запрет на импорт ГСМ

Данная мера является временной и будет действовать до 1 сентября 2020 года.

Фото : yandex.kz15 июля 2020, 14:32

Казахстан продлил запрет на импорт ГСМ до 1 сентября 2020 года, сообщает zakon.kz.

Для обеспечения энергетической безопасности страны Министерством энергетики вводится запрет на ввоз в Республику Казахстан железнодорожным, автомобильным и трубопроводным транспортом бензина, авиационного и дизельного топлива, - говорится в сообщении.

Указывается, что данная мера является временной и будет действовать до 1 сентября 2020 года.

Как отметили в Минэнерго, своевременное утверждение приказа министра энергетики РК от 27 марта "О некоторых вопросах поставок нефтепродуктов в Республику Казахстан из Российской Федерации" позволило обеспечить комфортный баланс между объемами производимых и потребляемых нефтепродуктов (срок окончания действия приказа июнь 2020 г.).

На сегодняшний день уровень запасов нефтепродуктов на внутреннем рынке находится на достаточно высоком уровне и при поступлении дополнительных объемов импортного топлива может негативно отразиться на отечественной нефтепереработке. А именно, может привести:

- к снижению объемов отгрузки нефтепродуктов с казахстанских НПЗ;
- к затовариванию заводских резервуарных парков, а также баз хранения всех нефтебаз страны;
- как следствие, к вынужденному снижению переработки нефти, что приведет к снижению производства других ценных видов нефтепродуктов, таких как дизельное и авиационное топливо.




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