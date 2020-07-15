От пневмонии умер казахстанский пилот, доставлявший гуманитарную помощь

Болат Мусаевич принимал самое активное участие в выполнении рейсов по доставке гуманитарных грузов и репатриации наших сограждан на Родину.

Стало известно о смерти опытного пилота, перевозившего на Родину застрявших за границей из-за пандемии казахстанцев, и доставлявшего гуманитарный груз, передает zakon.kz.

Информация о смерти Болата Серикбаева появилась в соцсетях. В паблике zhaloby_astana сообщили, что он скончался в больнице, поражение легких 95%.

Болат Мусаевич работал в авиакомпании SCAT.

Авиакомпании SCAT понесла безвременную потерю. Смерть Серикбаева Болата Мусаевича в борьбе болезнью - трагическое событие для всей авиакомпании. Болат Мусаевич был настоящим профессионалом своего дела. Командир воздушных судов типов Boeing-757 и Boeing-767, с более чем 38-летним опытом работы, он принимал самое активное участие в выполнении рейсов по доставке гуманитарных грузов и репатриации наших сограждан на Родину. Вся его деятельность была направлена на то, чтобы оказывать посильную помощь в это сложное для всех время. За время работы в авиакомпании Болат Мусаевич завоевал любовь и уважение всех коллег. С тяжелым сердцем нам приходится принимать эти события. Мы скорбим вместе с близкими, - сказано в сообщении авиакомпании.

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