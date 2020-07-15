В Казахстане разрабатывают меры для защиты здоровья спортсменов

Комплекс совместных мер будет включать в себя различные мероприятия, фармакологическое обеспечение, медицинское обслуживание и диагностику, а также новый регламент по возобновлению учебно-тренировочных занятий спортсменов и другие актуальные положения.

Национальный Олимпийский комитет Казахстана и Министерство культуры и спорта РК провели онлайн-совещание, где рассмотрели актуальную повестку дня в связи со второй волной пандемии КВИ, сообщает zakon.kz.

Оба ведомства начали совместную разработку пакета дополнительных мер для защиты здоровья отечественных спортсменов.

В результате совещания была сформирована межведомственная рабочая группа, которая займется разработкой и внедрением комплекса мер, направленных на качественное медицинское обслуживание казахстанских спортсменов, организацию безопасного тренировочного процесса в условиях второй волны пандемии и другие меры, направленные на защиту здоровья атлетов.

Национальный Олимпийский комитет является исполнителем государственного задания по подготовке спортсменов. Существует отлаженная система взаимодействия с Министерством культуры и спорта РК, обеспечивающая все необходимое для наших атлетов, но сегодня мы находимся в условиях чрезвычайной ситуации. Поэтому, для решения оперативных задач требуется внедрение новых подходов, мобилизация дополнительных ресурсов, и принятие новых мер в дополнение к уже принятым с начала пандемии. В марте Олимпийским комитетом страны был создан Оперативный штаб для организации и контроля за качественным учебно-тренировочным процессом в условиях пандемии, совместно с Министерством Культуры и спорта РК, Министерством здравоохранения РК была проделана большая работа. Хочу подчеркнуть что здоровье и безопасность спортсменов - является главным приоритетом деятельности Национального олимпийского комитета РК. В условиях быстро меняющейся эпидемиологической ситуации нужно предоставить все необходимое для обеспечения этой задачи, задействовать и эффективно перераспределить имеющиеся ресурсы наших ведомств. Сегодняшнее совещание направлено на исполнение именно этих задач, - комментирует ход совещания генеральный секретарь Национального Олимпийского комитета Казахстана Андрей Крюков.

Отметим, что комплекс совместных мер будет включать в себя различные мероприятия, фармакологическое обеспечение, медицинское обслуживание и диагностику, а также новый регламент по возобновлению учебно-тренировочных занятий спортсменов и другие актуальные положения.

В своем обращении к казахстанцам Президент Касым-Жомарт Кемелович Токаев обозначил необходимость принятия срочных, жестких и комплексных решений, которые должны кардинально повлиять на изменение ситуации с КВИ в Казахстане в положительную сторону. Поэтому сегодня очень важной задачей наших ведомств является срочная разработка и внедрение комплекса мер, направленных на обеспечение тренировочного процесса и качественного медицинского обслуживания спортсменов в условиях второй волны пандемии. Государство сегодня предпринимает экстренные меры для ограничения распространения КВИ и сохранения здоровья населения. Нам жизненно необходимо все силы направить на решение этой проблемы. С Национальным Олимпийским комитетом у нас полное понимание задач, обеспечен необходимый уровень взаимодействия в условиях удаленной работы, - отмечает вице-министр культуры и спорта РК Сакен Мусайбеков.

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