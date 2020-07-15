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В одном из районов Алматы отключат холодную воду

Ограничения по услуге холодного водоснабжения вводятся в рамках проведения работ по замене запорной арматуры на сетях водопровода.

Фото : yk-news.kz15 июля 2020, 14:48

В Бостандыкском районе Алматы 16 июля временно отключат холодную воду, передает zakon.kz.

16 июля с 9 утра до 15 часов будут отключены от холодного водоснабжения часть потребителей, расположенных в мкр.Нұр Алатау, южнее (выше) ул.Б.Шокенова, в контурах улиц Б.Шукенова – Кожакеева- Ботай –Әбілхқайыр хан– Рахмадиева, - сообщили в ГКП "Алматы су".

Как отмечается, ограничения по услуге холодного водоснабжения вводятся в рамках проведения работ по замене запорной арматуры на сетях водопровода.

Жителей района просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Телефон для справок: 274-66-66.


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