Air Astana доставляет медикаменты по Казахстану

К отправке принимаются посылки до 3 кг.

Авиакомпания Air Astana с 1 июля 2020 года расширила список почтовых отправлений, добавив медикаменты и товары медицинского назначения к перевозке по Казахстану, сообщает zakon.kz.

Прием осуществляется в офисах продаж авиакомпании, расположенных в аэропортах городов: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Усть-Каменогорск, Кызылорда, Атырау, Уральск, Актау и Актобе.

К отправке принимаются посылки до 3 кг и только при предоставлении фискального чека, электронной счет-фактуры с указанием наименования препаратов.

К перевозке допускаются: маски, перчатки, костюмы; сухие лекарства в упаковке завода-производителя; препараты в ампулах в упаковке завода-производителя, дополнительно упакованные в полиэтиленовый пакет; перевязочные материалы (бинты, пластыри); шприцы и системы в упаковке производителя. Исключение составляют лекарства в жидком виде, биообразцы, лабораторные анализы, медикаменты, требующие температурного режима, и медикаменты, упакованные с хладагентом.

Дополнительная информация на сайте airastana.com в разделе «Наши услуги» - «Экспресс-почта» и по телефонам +7 (727) 356 09 50, +7 (727) 270 30 53 + 7 (702) 702 01 59.

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