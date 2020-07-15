Озвучены результаты проверки по качеству дорог в Баянды

Причиной нарушений являются отсутствие прохождения экспертизы технической документации и не привлечение технического надзора.

По поручению Министра индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбута Атамкулова, инженерами Национального центра качества дорожных активов была проведена экспертиза качества среднего ремонта улицы Достык в селе Баянды Мангистауской области, сообщает zakon.kz.

По результатам экспертизы установлены следующие недостатки. Сметная документация разработана некорректно и не в полном объеме, был составлен только один общий сметный расчет на все 6 улиц без разделения объемов. Также в дефектной ведомости не приведены геометрические параметры улиц, т.е. протяженность улиц, ширина и толщина конструктивных слоев дорожной одежды.

Несмотря на то, что асфальтобетонная смесь выпускаемая заводом соответствует требованиям нормативных документов, подрядной организацией было допущены нарушения технологии укатки слоя покрытия. Кроме того, сметной документацией предусмотренный расход битума при обработке основания в 2 раза ниже требуемого, что не обеспечило требуемое сцепление покрытия с основанием.

Причиной таких нарушений являются отсутствие прохождения экспертизы технической документации и не привлечение технического надзора. Все это свидетельствует о слабом профессиональном уровне специалистов.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!