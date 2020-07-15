В Атырау доставили лекарства для лечения COVID-19

Поставка в аптеки начнется уже сегодня.

В ночь с 14 июля на 15 июля в Атырауский аэропорт прибыл грузовой самолет с медикаментами, сообщает zakon.kz.

По информации пресс-службы коммуникаций Атырауской области, при поддержке государства лекарства для лечения COVID-19 были доставлены из Индии в Алматы. Три тонны лекарств под организацией областного акимата, доставили на самолете, предоставленным компанией «Тенгизшевройл».

В настоящее время налажена поставка 15 наименований лекарств в аптеки. Медицинские учреждения области на 94% обеспечены необходимыми медикаментами.

По поручению Главы Государства, в регионе ведутся системные работы по обеспечению аптек лекарственными препаратами. Сегодня грузовым самолетом доставлен большой объём медикаментов. С прошлой недели по поручению акима Атырауской области, при поддержке акимата мы организовали оперативную доставку лекарств в аптеки. Работа по поставке препаратов продолжится, пока в полной мере не обеспечим потребность населения, - сказал заместитель акима Атырауской области Ержан Абылханов.

Отметим, что поставка в аптеки начнется уже сегодня. Кроме того, в эту пятницу ожидается прибытие ещё одной партии на грузовом автомобиле. Работы по поставке лекарств в аптеки будут проводиться на регулярной основе.

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