Причиной смерти стало огнестрельное ранение.

Названа причина смерти внука Элвиса Пресли Бенджамина Кифа, передает zakon.kz со ссылкой на ВВС.

27-летний сын Лизы Мари Пресли и внук Элвиса Пресли Бенджамин Киф был найден мертвым в Калабасасе, штат Калифорния. Согласно результатам вскрытия, точной причиной смерти стало огнестрельное ранение в результате самоубийства.

Она обожала этого мальчика. Он был любовью всей ее жизни. Лиза Мари пытается оставаться сильной для своих трех дочерей, - сказала менеджер матери Бенджамина Роджер Видиновски.

Бенджамин был младшим из двух детей, которых Лиза Мэри Пресли родила от своего первого мужа, музыканта Дэнни Кифа, до их развода в 1994 году.

У Лизы Мари также есть две 11-летние дочери-близнецы со своим четвертым мужем, музыкантом и продюсером Майклом Локвудом, за которого она вышла замуж в 2006 году после непродолжительного брака с поп-звездой Майклом Джексоном и актером Николасом Кейджем.

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