Неприятный запах в районе ЖК "Асыл Арман" прокомментировали в акимате Алматинской области

Жители села Абай и компания пользовались полями фильтраций, самовольно подключившись к канализационному коллектору.

В акимате Алматинской области прокомментировали информацию о неприятном запахе в районе жилого комплекса "Асыл Арман". Оказалось, дело в канализации, передает zakon.kz.

В Сети появилось видео с двумя озерами-отстойниками недалеко от ЖК "Асыл Арман". К видео был прикреплен вопрос, что туда сливает компания "Kagazy Recycling". В комментариях люди жалуются на неприятный запах.

Воняет всегда в 22.00 - 23.00 вечера, и под утро с 5.00 до 7.00. Особенно жалко утром, когда хочется вздохнуть свежего предрассветного воздуха, а тебя обдувает нечистотами, - пишет один из пользователей.

В акимате области сообщили, что поля фильтрации, принадлежат "Kagazy Recycling" - компании, которая занимается переработкой макулатуры. Поля находятся недалеко от села Абай Карасайского района. Жители этого села и компания пользовались полями фильтраций, самовольно подключившись к канализационному коллектору.

Для решения вопроса сброса сточных вод жителей села Абай и ТОО в канализационный коллектор города Каскелен и устранения неприятного запаха в районе ЖК "Асыл Арман" в 2019 году завершена реконструкция и строительство системы канализации села Абай Карасайского района. Построено и реконструировано 24 км сетей водоотведения. Самотечная система канализации проходит от села Абай до села Кольди, - говорится в сообщении акимата.

Сейчас ведутся работы по регистрации объекта в органах юстиции, после окончания объект будет передан обслуживающей организации.

После завершения всех процедур передачи объекта ТОО "Kagazy Recycling" будет подключен к системе канализации.

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