Австралия помещает Мельбурн под 6-недельный локдаун

Многие из новых случаев COVID-19 были связаны с сотрудниками службы безопасности, нанятыми для обеспечения условий карантина для международных путешественников в гостиницах в Мельбурне

Австралийские власти ввели повторный локдаун в Мельбурне, с целью сдерживания роста случаев заболевания коронавирусом, отменив при этом недавние меры по ослаблению ограничений в стране, которая считается лидером в борьбе с пандемией, передает zakon.kz.

Шестинедельный локдаун второго по величине города Австралии вступил в силу с 08.07.2020 и будет распространяться на весь регион с населением 5 млн. человек.

Людям будет разрешено покидать свои дома для совершения необходимых покупок, занятия физическими упражнениями, получения медицинских услуг, работы. Рестораны и кафе, которые только начали открываться на условиях строгого соблюдения дополнительных гигиенических мер, смогут работать только на вынос.

Д. Эндрюс, Глава штата Виктория, заявил, что новые ограничения были введены на фоне резкого роста числа новых случаев заболевания коронавирусом. Он отметил, что ложное чувство победы над вирусом стало одним из факторов повторной вспышки заболеваемости.

Новые меры, вероятно, окажут давление на восстановление экономики страны. Австралийская экономика переживает самый большой спад с 1930-х годов.

Добавим, что 7 июля Резервный банк Австралии объявил, что процентные ставки останутся на уровне 0,25%.

В рамках борьбы с первой волной вируса в марте Правительство штата Виктория ввело ограничения, которые оказались более продвинутыми/широкомасштабными, по сравнению с другими частями Австралии, что помогло стране завоевать репутацию международного лидера в сфере борьбы с пандемией. Ограничения постепенно снимались по мере снижения темпов заболеваемости до приемлемых уровней.

Новое объявление о локдауне поступило через день после того, как Д. Эндрюс объявил о закрытии границы Виктории с Новым Южным Уэльсом, самым густонаселенным штатом страны. В последний раз граница была закрыта в 1919 году, в разгар пандемии испанского гриппа.

Ранее Д. Эндрюс поместил девять жилых домов в Мельбурне (3000 человек) в режим жесткой изоляции, запретив жителям покидать квартиры.

Многие из новых случаев были связаны с сотрудниками службы безопасности, нанятыми для обеспечения условий карантина для международных путешественников в гостиницах в Мельбурне, что вызвало критику в адрес Правительства в связи с тем, что государство не смогло нанять персонал с соответствующей медицинской подготовкой.

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