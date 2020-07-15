Аксакалов: Северный Казахстан стал привлекательным для инвестиций

Рост в промышленности составил 111,4% к аналогичному периоду прошлого года.

Сегодня на заседании акимата области глава региона Кумар Аксакалов подвел итоги социально-экономического развития за первое полугодие, сообщает zakon.kz.

Ранее на расширенном заседании Правительства РК Премьер-министр отметил, что СКО по итогам 6 месяцев лидирует по всем основным показателям роста.

Завершилось первое полугодие. Несмотря на работу в условиях карантина и ограничительных мер, регион поступательно развивается. Рост наблюдается по всем основным отраслям. Область второй месяц подряд входит в группу регионов с опережающим темпом развития экономики. Нужно понимать, что за каждой цифрой и показателем стоит ежедневный кропотливый труд наших аграриев, производственников, строителей. Теперь важно закрепить текущие результаты. Резервы для этого есть. Перспективы прослеживаются по всем основным направлениям, - сказал аким области на заседании акимата.

Рост в промышленности составил 111,4% к аналогичному периоду прошлого года. Это на 8,3 процентных пункта выше среднего показателя по стране. Объем выпущенной продукции увеличился на 27,5 млрд. тенге - до 138,2 млрд. тенге

Кроме того, регион становится все более привлекательным для бизнеса. Инвестиции в основной капитал увеличены на 23,4%, что на 26,3 процентных пункта выше среднереспубликанского показателя (РК - 97,1%). Рост отмечается во всех районах и г.Петропавловске. Привлечено 108,4 млрд. тенге инвестиций. Это на 20,7 млрд. тенге больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Стоит отметить, что каждые три из четырех тенге - это частные инвестиции (доля - 75,2%, ИФО - 110,9%). Это 81,6 млрд. тенге. Также в 2,1 раза увеличились внешние инвестиции. Хочу отметить, что сегодня находится 73 проекта на 637,2 млрд. тенге. Из них в текущем году мы реализуем 24 крупных инвестиционных проектов на 56,6 млрд. тенге, которые позволят создать порядка 1,5 тысяч рабочих мест. Это и большие и малые перспективные проекты в промышленности, сельском хозяйстве и строительстве, которые мы подробно рассмотрели на прошлой неделе. В целом, задача на текущий год остается неизменной. Это привлечение 287 млрд. тенге инвестиций с ростом на 19%, - резюмировал Кумар Аксакалов.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!