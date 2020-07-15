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Жительница столицы победила COVID-19 и родила девочку

Срок беременности женщины на момент поступления составлял 34 недели и 6 дней.

Фото : astana.gov.kz15 июля 2020, 17:29

Благодаря титаническому труду врачей в столичной многопрофильной больнице № 1 удалось сохранить две жизни: 39-летней женщины и ее новорожденного ребенка, передает zakon.kz.

Как отмечает официальный сайт акимата Нур-Султана, 24 июня в акушерский блок клиники поступила роженица в тяжелом состоянии, обусловленном дыхательной недостаточностью за счет вирусной пневмонии (поражение составляло 80%), интоксикационным синдромом и артериальной гипертензией.

Срок беременности женщины на момент поступления составлял 34 недели и 6 дней. Ей был поставлен диагноз: COVID-19, тяжелое течение, двусторонняя полисегментарная пневмония, а также умеренная преэклампсия - это когда у женщины было высокое артериальное давление, – рассказали в больнице.

Врачи приняли единственно верное решение и сделали кесарево сечение. На свет появилась недоношенная девочка весом 2,3 килограмма, которая сразу же была переведена в детскую реанимацию, где проводилось интенсивное наблюдение и лечение недоношенного ребенка. Одновременно врачи боролись за жизнь мамы. Сразу после операции ее поместили в отделение реанимации и интенсивной терапии, где она находилась 12 суток. Семь суток ее дыхание поддерживалось аппаратом искусственной вентиляции легких.

После стабилизации состояния лечение было продолжено в палате интенсивного наблюдения. Усилия врачей и медперсонала увенчались успехом: после проведенного лечения мама и ребенок в удовлетворительном состоянии выписаны домой.


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