Оставляли записки с требованием: в Алматы поймали воров госномеров
Они совершали преступления в микрорайонах "Орбита", "Алмагуль".
Фото : Polisia.kz15 июля 2020, 17:46
Полиция Алматы поймала группу похитителей госномеров, передает zakon.kz.
В полиции сообщили, что на счету "криминальной троицы" 33 преступных эпизода. И это только те преступления, которые доказаны на данном этапе расследования. Не исключено, что в ходе производства список потерпевших может увеличиться. Оперативные и следственные мероприятии в этом направлении продолжаются.
В составе этой группе трое местных жителей, в возрасте 25-26 лет. Действовали они по следующей схеме: орудовали только в жилом массиве, в частности микрорайонах "Орбита", "Алмагуль". Во дворах домов снимали с припаркованных автомобилей госномера и оставляли записку, в которой требовали выкупить номерной знак за 10 тысяч тенге. При этом, злоумышленники пользовались лишь электронными переводами. В случае получении платы за ГРНЗ, фигуранты сообщали его владельцу место, где спрятан госномер, - рассказал начальник Управления полиции Бостандыкского района Даурен Утебаев.
Трое подозреваемых сейчас задержаны и привлечены к уголовной ответственности по статье "Мошенничество".
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