Сколько алматинцев занимаются самолечением

Использование антибиотиков и противовирусных препаратов рекомендуется только по назначению врача.

По данным анкетирования выяснилось, что почти 24% опрошенных алматинцев занимаются самолечением, сообщает zakon.kz.

Исследовательская группа Школы фармации медуниверситета им. Асфендиярова в составе студентов школы опросили 122 посетителя четырех крупных аптек: №2 на пр. Назарбаева, 91/97; по ул. Ауэзова, 175; по ул. Пушкина, 13; по ул. Панфилова, 20.

Как отмечает Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы, основная часть опрошенных в возрасте 20-55 лет, от 56 лет и выше – 14% респондентов. По месту проживания 81%, или 99 человек, алматинцы, 19%, или 23 человека, иногородние.

Как сообщила руководитель исследовательской группы, декан Школы фармации медуниверситета им. Асфендиярова Зуриядда Сакипова, анкета разработана специалистами Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы. Студенты-волонтеры прошли специальную подготовку и инструктаж по соблюдению норм санитарной безопасности при работе с населением.

Отвечая на вопрос: «Кто назначил лекарство?», 54% (66 человек) указали, что врач. 24%, или 29 опрошенных, ответили, что занимаются самолечением.

Еще 10% (12 человек) следуют указаниям из интернета, 12% (15 человек) затруднились ответить или назвали другие версии.

Один из самых важных вопросов – рецептурный отпуск лекарств. Наличие рецепта подтвердили 45% (55 человек), 55%, или 67 человек, покупали лекарства без рецепта. По предназначению данные разделились. Так, лекарства от ОРВИ приобретали 33% опрошенных (40 человек), 23% (28 человек) – от пневмонии, 12% (15 человек) от CОVID-19, от других заболеваний – 32%, или 39 опрошенных.

54,1%, или 66 клиентов аптек, сообщили, что приобретают лекарственные препараты для себя. Другому лицу – 38,5%, или 47 человек. Для отправки в другой регион – 6,6%, или 8 человек. Один из опрошенных признался, что берет лекарства «про запас».

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