Вышла на пробежку и пропала: школьницу из Акмолинской области нашли в столице

Ее доставили домой, в медицинской помощи не нуждалась.

Пропавшую 12 июля девочку нашли, передает zakon.kz.

По сообщению пресс-службы ДЧС Акмолинской области, сегодня, 15 июля, была найдена ранее пропавшая девочка 2004 г.р. Подросток был найден в Нур-Султане. Ее доставили домой, в медицинской помощи не нуждалась.

С 12 июля поисками занимались спасатели, полицейские, волонтеры и местные жители. Из Кокшетау на поиски были направлены кинологи с поисковыми собаками.

Телефонное сообщение на пульт связи пожарной части Шортандинского района поступило из полиции - подросток 2004 г.р. вышла из дома примерно в 6.00 час. 12 июля в неизвестном направлении. Мама девочки рассказала, что 11 июля они всей семьей делали дома ремонт, клеили обои. Закончив клеить обои, около 5.00 уже следующего дня легли спать, около 6.00 утра дочь оделась и вышла на пробежку, так как несколько раз в неделю она бегает на стадионе, расположенном на окраине поселка Шортанды рядом со спортивным комплексом. Около 6.40 сотовый телефон уже был отключен. Своими силами дочь искали целый день и позже обратились в полицию, - рассказал и.о. начальника ОЧС Шортандинского района Еламан Азимбаев.

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