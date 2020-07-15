Минюст ответил на заявления об утечке медицинских данных казахстанцев

Ведомство заявило, что база данных в безопасности.

Министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев прокомментировал заявление Центра анализа и расследования кибератак (ЦАРКА) об утечке персональных и медицинских данных казахстанцев, передает корреспондент zakon.kz.

Мы проверили все свои базы данных. Что касается государственной базы данных, то никаких инцидентов по этой базе не было, никаких утечек не произошло. Хотел бы сразу сказать, что система, которая называется 1340.kz, не интегрирована с государственной базой данных физических лиц. Любые рассуждения, что утечка произошла из-за базы данных, не имеют никаких оснований. Сам факт демонстрирует, что если между ними нет интеграции, то и утечки быть не могло, - сказал Марат Бекетаев на брифинге СЦК.

Он также рассказал о работе, проводимой министерством, по защите баз данных.

Что касается мероприятий, которые проводятся министерством по защите баз данных. Это система, которая находится на серверном центре государственных органов и подключена к оперативному центру информационной безопасности. Этот оперативный центр обеспечивает круглосуточный мониторинг информационных систем и оперативное взаимодействие с национальным координационным центром информационной безопасности. Это обеспечивает им должную защиту, - пояснил глава Минюста.

Ранее специалисты ЦАРКА (Центр анализа и расследований кибератак) заявили, что в Минздраве произошла крупная утечка медицинских данных. Они отметили, что в Сети есть доступ к более 24 тысячам аудиозаписей телефонных разговоров, персональных и медицинских данных казахстанцев. Причину утечки они связали с новым Кодексом о здоровье. Позднее эту информацию опровергли в министерстве здравоохранения.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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