Оливер Стоун раскритиковал чувствительный и политкорректный Голливуд

Это похоже на чаепитие из "Алисы в стране чудес", — отметил кинематографист.

Нелепым назвал современный Голливуд режиссер Оливер Стоун 10 июля, сообщает zakon.kz.

В интервью журналу The New York Times, знаменитый режиссер рассказал, что Киноакадемия в погоне за политкорректными течениями слишком часто стала менять свои предпочтения.

Это не тот мир, в который я бы хотел попасть. Я никогда не видел его таким безумным. Это похоже на чаепитие из "Алисы в стране чудес", — отметил кинематографист.

"Голливуд сейчас: ты не можешь снять фильм без советника по COVID-19 и без консультанта по чувствительности. Это нелепо", — считает Стоун.

В январе кинематографист заявил, что США - это сила зла для людей, которые хотят реформ и стремятся изменить положение вещей.

Это вернется к нам бумерангом. В мире действует некая историческая сила, - сказал Стоун.

Он добавил, что уровень коррупции в Соединенных Штатах намного выше, чем в любом другом государстве.

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