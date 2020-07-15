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Бывшего бойца Bellator зарезали в день рождения в Лондоне

От смерти после ножевых ранений не застрахованы даже лучшие бойцы.

Фото : TMZ15 июля 2020, 18:32

Вечеринка в честь 30-летия бывшего бойца Bellator Жаро Шеперда оказалась для него последней в жизни, передает zakon.kz.

По информации издания Evening Standard, на которое ссылается TMZ, в субботу 11 июля около 10 часов вечера в районе Кенсингтона британского бойца обнаружили в крови со множественными ножевыми ранениями. Хотя сотрудники службы скорой помощи оперативно прибыли на место происшествия, они не смогли спасти жизнь спортсмена.

Известно, что этим вечером Шепард праздновал день рождения за барбекю на заднем дворе с друзьями и семьей, включая его мать и маленьких детей. Но что-то пошло не так, как надо и Шепард подвергся нападению, получив в результате смертельные раны.

На месте, где он был убит, уже появился рукотворный мемориал в его честь с цветами и картинами.

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RIP CHAMP @jaynightmare_mma

Публикация от Alpha Talent Management (@alphatalentmanagement) 13 Июл 2020 в 9:28 PDT


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