В Атырау самозванные "врачи" лечили от КВИ

Клиника также занималась нетрадиционной медициной (иглотерапия, массаж). В ходе проверки в клинике обнаружены лекарственные препараты с истекшими сроками годности.

Главный государственный санитарный врач Атырауской области Садвакас Байгабулов обратился к жителям региона не прибегать к услугам сомнительных лекарей по лечению короновирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

В мессенджере WatsApp распространяется видео ролик про китайскую медицину в городе Атырау. На данном видео врач делает инъекцию якобы от "COVID–19" в антисанитарных условиях.

В городе Атырау обнаружена клиника, занимавшаяся лечением и предупреждением симптомов короновирусной инфекции. Для лечения симптомов КВИ (пневмония) использованы инвазивные методы лечения с применением раствора фенола. Процедуры проводились лицами, не имеющими медицинского образования (этнические казахи из-за КНР).

Клиника также занималась нетрадиционной медициной (иглотерапия, массаж) без лицензии. В ходе проверки в клинике обнаружены лекарственные препараты с истекшими сроками годности, незарегистрированные лекарственные препараты, произведенные в Китае с истекшими сроками годности.

По данным фактам правоохранительными органами проводится следственные мероприятия.

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