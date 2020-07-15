Голову миллионера нашли в Нью-Йорке рядом с электропилой

Камера наблюдения в лифте запечатлела то, как за погибшим прошел человек в перчатках и маске.

В Нью-Йорке на Манхэттене нашли распиленное на куски тело 33-летнего миллионера Фахима Салеха. Рядом лежали бензопила и строительные мешки, сообщает zakon.kz.

Как пишет NY Daily News, Салех приобрел в 2019 году квартиру за 2,25 млн долларов в Нью-Йорке, он являлся обладателем стартапа по доставке в Нигерию, и был связан со сферой венчурных капиталов.

Тело обнаружила сестра бизнесмена. Она пришла к нему в квартиру и нашла расчлененный труп.

Камера наблюдения в лифте запечатлела то, как за погибшим прошел человек в перчатках и маске. После того, как Салех вышел из лифта, он упал. Предполагается, что его могли застрелить или оглушить.

Полиция рассматривает версию заказного убийства, совершенного профессиональным киллером.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!