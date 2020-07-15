Кому выгоден армяно-азербайджанский конфликт?

Если этот конфликт не будет решен с помощью диалога в короткий срок, последствия конфликта могут перерасти из локального в региональный.

На сегодняшний день напряжение между Азербайджаном и Арменией значительно возросло. Военный конфликт на армяно-азербайджанской границе, начавшийся 12 июля (столкновение произошло на границе между Товузским районом Азербайджана и Тавушскиой областью Армении. Зона конфликта не относится к Нагорному Карабаху. Расстояние между Товузом и Карабахом составляет 240 км, а между Товузом и Баку – 439 км), все еще продолжается. С обеих сторон есть убитые и раненые.

Из-за состояния войны столкновения между двумя сторонами усиливаются не только на военном и политическом фронтах, но и на информационных. Некоторые материалы, опубликованные в нашем информационном пространстве об этом инциденте, содержат неточную или неполную информацию. Чтобы восполнить этот недостаток, мы в данной статье решили поделиться своими взглядами на некоторые актуальные вопросы. Наша цель – предоставить читателям и профессионалам в данной отрасли как можно больше свежей информации.

Политический и военный конфликт между Азербайджаном и Арменией начался в 1990-х годах и с тех пор разгорался снова и снова на различных уровнях. Последний крупный конфликт произошел в апреле 2016 года, когда азербайджанская сторона отбила несколько высот. После противостояния, продлившегося четыре дня, обе стороны сделали соответствующие выводы.

1- Армения убедилась, что не сможет конкурировать в военном отношении с Азербайджаном и захватить оккупированные азербайджанские земли без поддержки России.

2- Соответственно, Азербайджан также определил свои военные возможности и уделил приоритетное внимание наращиванию военной мощи.

Однако 12 июля конфликт между двумя сторонами вновь обострился. Азербайджан не может атаковать Армению напрямую через Товуз. Ведь это не имеет смысла, потому что основным стратегическим объектом и регионом с высокой вероятностью военных действия для Азербайджана является Нагорный Карабах. Не Товуз, так как Товуз для Азербайджана всего лишь пограничный регион. Смеем выдвинуть гипотезу, что если бы главной целью для Азербайджана было нападение на Армению со стороны Товуза, этот конфликт произошел бы раньше.

Из-за географического расположения Товуза, который находится в горной местности, конфликт ведется с помощью гаубиц, крупнокалиберного оружия и беспилотных летательных аппаратов (Азербайджан). В этом отношении Армения сильно отстает от Азербайджана. Учитывая вышеизложенные обстоятельства и другие факторы, мы можем предположить, что политические интересы имеют приоритет перед военными целями этого конфликта.

По словам официального Баку, согласно предварительных результатов военного анализа, соглашение о прекращении огня было первыми нарушено вооруженными силами Армении. В результате несколько солдат Республики Азербайджан были убиты, поэтому азербайджанская сторона нанесла ответный удар.

Исходя из этого, президент Республики Азербайджан Ильхам Алиев на вчерашней пресс-конференции заявил, что в зону конфликта будут приглашены главы иностранных военных миссий, где будет открыто освещаться этот вопрос.

Еще одно "интересное" обстоятельство – конфликт произошел накануне саммита ОДКБ, а следующее заседание организации в связи с этим конфликтом было отложено "для проведения дополнительных консультаций".

Мы предполагаем, что Ереван уже начал изучать возможные действия, чтобы привлечь организацию на свою сторону с целью соблюдения своих интересов через ОДКБ, если вопрос с Баку не будет решен путем политического диалога. С другой стороны, вполне возможно, что этот конфликт будет использоваться как единственный способ пережить возможные потрясения от COVID-19 и внутриполитического и экономического кризиса.

Однако, по нашему мнению, главный вопрос заключается в том, что в соответствии с резолюциями ООН и ОБСЕ касательно армяно-азербайджанского конфликта по Нагорному Карабаху в центре внимания должны быть принципы "уважения суверенитета, его сохранения, территориальной целостности и нерушимости границ".

Потому что, если этот конфликт не будет решен с помощью диалога в короткий срок, последствия конфликта могут перерасти из локального в региональный. А это, в свою очередь, может выйти за границы конкретного района и создать серьезную угрозу безопасности всего региона.

Позиция Казахстана:

Известно, что Республика Казахстан в своей внешней политике занимает многовекторную и миротворческую позицию. В связи с этим Министерство иностранных дел Республики Казахстан выпустило специальное заявление по данному противостоянию, в котором говорится, что оно "готово оказать помощь в поисках мирного решения конфликта".

Полный текст этого документа приведен ниже:

Заявление Министерства иностранных дел Республики Казахстан по случаю вооруженного столкновения на границе Азербайджана и Армении

Республика Казахстан глубоко обеспокоена произошедшим вооруженным инцидентом на азербайджано-армянской границе, повлекшим человеческие жертвы. Призываем дружественные нам Республику Азербайджан и Республику Армения проявить сдержанность и отказаться от использования силовых средств для решения спорных вопросов.

На фоне пандемии COVID-19 и ухудшения социально-экономической ситуации в мире, дальнейшая эскалация конфронтации может привести к непредсказуемым негативным последствиям.

Выражаем надежду на скорейшее достижение мира и согласия, в первую очередь, в двустороннем формате. Готовы всячески содействовать поиску мирных путей разрешения конфликта в рамках международных организаций, включая площадки ООН, ОБСЕ, СНГ, СВМДА.

Кому действительно выгоден этот конфликт? В чем заключается его скрытая тайна? Ответ на этот вопрос покажет время. Но в любом случае историческая справедливость восторжествует!

Нургали Жусипбай

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