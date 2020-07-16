Google обвинили в продвижении видео YouTube в ущерб конкурентам

В Google на это ответили, что поисковые алгоритмы не отдают предпочтение ни YouTube, ни любому другому видеосервису.

Инженеры Google внесли изменения в поисковые алгоритмы, чтобы более высокие места в выдаче занимали видео на YouTube, а не на конкурирующих сервисах вроде Facebook или Dailymotion, сообщает zakon.kz.

К такому выводу пришла газета The Wall Street Journal по итогам собственного расследования.

В ходе теста журналисты задавали поисковые запросы по свежим видеороликам, которые одновременно размещались на Facebook Watch, Dailymotion и YouTube. Для видео с Twitch использовалась другая методология: поиск в Google проводился по никам семи самых популярных пользователей видеоигр, которые на момент теста размещали свои ролики на Twitch.

В Google на это ответили, что поисковые алгоритмы не отдают предпочтение ни YouTube, ни любому другому видеосервису.

Наши системы используют ряд сигналов из интернета, чтобы понять, какие результаты люди находят наиболее релевантными и полезными для данного запроса, — пояснили представители компании.

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