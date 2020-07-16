Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Мошенники взломали аккаунты Билла Гейтса, Барака Обамы, Илона Маска и Apple

Они разместили на страницах знаменитостей и крупных компаний призыв переводить биткоины, пообещав вернуть их, удвоив сумму. Twitter проводит расследование хакерской атаки.

Фото : DW16 июля 2020, 06:24

Неизвестные злоумышленники в среду, 15 июля, взломали аккаунты в соцсети Twitter известных пользователей, опубликовав на их страницах одинаковые сообщения с призывом переводить биткоины, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

В публикациях говорилось, что отправителям вернут криптовалюту в двойном размере. Сообщения появились на страницах основателя компании SpaceX Илона Маска, сооснователя концерна Microsoft Билла Гейтса, экс-президента США Барака Обамы, рэпера Канье Уэста, а также в официальных аккаунтах компаний Apple и Uber.

Записи были удалены вскоре после публикации, но, как сообщает редактор издания The Verge Том Уоррен, мошенникам удалось получить более 104 тысяч долларов. Издание Business Insider связалось с пресс-секретарем Билла Гейтса, тот подтвердил, что твит был опубликован не Гейтсом.

В компании Twitter заявили, что им известно об "инцидентах, затронувших аккаунты" в соцсети.

Мы проводим расследование и предпринимаем шаги, чтобы это исправить. Об обновлениях сообщим всем в ближайшее время, - говорится в ее сообщении.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты