Госсек США намерен посетить Британию и Данию для обсуждения проблем с Китаем

Ранее Трамп подписал закон о привлечении властей Китая к ответственности за действия, ликвидирующие автономию Гонконга.

Госсекретарь США Майкл Помпео 20 июля отправится с визитом в Великобританию и Данию, где, в частности, планирует обсудить отношения с КНР, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом глава американского внешнеполитического ведомства сообщил журналистам на брифинге в Госдепартаменте.

Помпео заявил, что в понедельник отправляется в короткую поездку в Великобританию и Данию.

Я уверен, что [вопросы, связанные с] Коммунистической партией Китая и угрозой, которую она представляет для свободных людей в мире, будут на самом верху повестки, - добавил Помпео.

По словам госсекретаря, он также намерен "уделить время обсуждению достойного похвалы решения Великобритании" отказаться от использования оборудования Huawei в британских сетях мобильной связи пятого поколения 5G.

Как стало известно ранее, президент США Дональд Трамп подписал закон о привлечении властей Китая к ответственности за действия, ликвидирующие автономию Гонконга.

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